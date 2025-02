Jorge Jesus leva tablet para coletiva e esbraveja por pênalti não marcado em jogo do Al-Hilal - Reprodução / X @hilalstuff

Publicado 14/02/2025 21:00 | Atualizado 14/02/2025 21:00

Arábia Saudita - Jorge Jesus roubou a cena após o empate do Al-Hilal com o Al-Riyadh por 1 a 1, nesta sexta-feira (14), pelo Campeonato Saudita. Insatisfeito com a arbitragem, o treinador português levou um tablet para a coletiva e exibiu lances que, de acordo com ele, foram mal interpretados pelo juiz.

No vídeo, o treinador português reclama e mostra o lance, em câmera lenta, de um suposto pênalti não marcado em Malcom, atacante do Al-Hilal.

"Como é que esse pênalti não foi marcado? Isso é um escândalo", disse.

Com o empate, a equipe de Jorge Jesus fica a um ponto atrás do líder do campeonato, o Al-Ittihad, que ainda vai jogar na rodada. Portanto, pode abrir quatro pontos de vantagem sobre o Al-Hilal na tabela.