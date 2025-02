Piqué é investigado em processo sobre a Supercopa da Espanha na Arábia Saudita - Foto: LLUIS GENE/AFP

Publicado 14/02/2025 21:38

O ex-jogador espanhol Gerard Piqué foi convocado para depor em processo que envolve a Supercopa da Espanha e a Arábia Saudita. A investigação busca esclarecer o acordo que levou as disputas do torneio para o país do Oriente Médio.

Piqué é suspeito de receber pagamentos através da agência de eventos em que é presidente, a Kosmos, para facilitar as negociações. Na época, ele ainda era atleta do Barcelona. As informações são do "Marca".

A denúncia aponta que a empresa do ex-zagueiro intermediava as negociações do contrato e que colova nos cofres os bônus. Piqué foi indiciado formalmente em maio de 2024 por irregularidades indicando comissão anual de 4 milhões de euros (cerca de R$ 24 milhões).

A Supercopa da Espanha, que envolve os campeões e vices da LaLiga e da Copa do Rei, é disputada na Arábia Saudita desde 2020. Apenas no ano seguinte foi disputada na Andaluzia devido a pandemia da Covid-19.