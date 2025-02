Otávio em treino do Atlético-MG - Pedro Souza / Atlético

Otávio em treino do Atlético-MGPedro Souza / Atlético

Publicado 14/02/2025 14:20

Rio - O volante Otávio, de 30 anos, está bem perto de ser anunciado como mais um reforço do Fluminense para a próxima temporadas. As partes já estão em fase de troca de documentação e jogador é aguardado na próxima semana no Rio de Janeiro. As informações foram das inicialmente pelo canal "Bica Galo" e confirmadas pelo Jornal O Dia.

O Tricolor terá que desembolsar um valor para contratar o volante em definitivo. Otávio tem contrato com o Atlético-MG até o fim de 2026. Ele irá assinar por quatro temporadas com o clube das Laranjeiras.

Otávio está no Galo desde 2022, mas perdeu espaço no começo da atual temporada. Ele entrou em campo em apenas três partidas. O volante tem contrato com o clube mineiro até o fim de 2026.

Além de um volante, o Fluminense busca a contratação de um atacante. Até o momento, o Tricolor anunciou o goleiro Marcelo Pitaluga, o lateral-esquerdo Renê, o zagueiro Juan Freytes, o volante Hércules e os atacantes Canobbio, Paulo Baya e Joaquín Lavega.