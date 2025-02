Everaldo - Tiago Caldas /EC Bahia

Publicado 14/02/2025 18:03

Rio - O Fluminense acertou a contratação do atacante Everaldo, de 33 anos, que estava no Bahia. O jogador chega ao Tricolor para suprir a saída de Kauã Elias, negociado com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e assinará até o fim de 2026. A informação foi dada inicialmente pelo canal "Jornada 1902".

O valor pela aquisição do centroavante é de 700 mil euros (R$ 4,2 milhões), como informou o "ge". No entanto, o Fluminense pagará 200 mil euros (R$ 1,2 milhões) porque será descontado uma quantia da venda de Gabriel Teixeira ao Bahia.

Everaldo se destacou com a camisa do Bahia nas duas últimas temporadas, mas perdeu espaço neste ano com o bom momento de Lucho Rodríguez e a chegada de William José. Ele é aguardado no Rio na próxima segunda-feira (17) para realizar exames médicos e assinar contrato com o Flu.

A chegada de Everaldo reforça uma posição que estava carente no Fluminense. Após a saída de Kauã Elias, o técnico Mano Menezes só contava com Germán Cano e Lelê na função de centroavante.



Revelado pelo Grêmio, Everaldo foi emprestado para outros clubes menores do Brasil antes de seguir para o exterior, onde atuou na Arábia Saudita, no México e no Japão. Em 2023, chegou ao Bahia, onde já coleciona 34 gols em 124 jogos.