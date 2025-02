Carlo Ancelotti em coletiva - AFP

Publicado 14/02/2025 13:10 | Atualizado 14/02/2025 13:10

Espanha - Carlo Ancelotti chegou ao seu limite em relação ao assunto Vini Jr e Arábia Saudita. Em coletiva nesta sexta-feira (14), o treinador do Real Madrid foi perguntado mais uma vez sobre uma possível saída do brasileiro e se irritou.

"Bem, muitas perguntas (sobre Vini)... Estou cansado deste assunto? Sim. Isso me preocupa? Não. Eu o vejo feliz? Sim. E nós estamos felizes com ele, não há mais o que acrescentar ao que já acrescentei há uma ou duas semanas", disse Ancelotti.

"É um assunto fora daqui, aqui não se fala sobre esse assunto. Ele também não fala. Vejo o Vinicius de sempre, com muita vontade de fazer as coisas bem. E fez as coisas muito bem no último jogo", afirmou.



Novela promete se intensificar no meio do ano

O Fundo Público de Investimento do governo saudita (PIF) promete vir em peso ao final da temporada para tirar Vini do Real Madrid. Uma oferta de 350 milhões de euros (cerca de R$ 2,1 bilhões) está sendo preparada pelo país para o contratar.