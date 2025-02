Diana Quintana é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram

Diana Quintana é musa do OlimpiaReprodução / Instagram

Publicado 14/02/2025 11:40

Rio - A musa do Olimpia, Diana Quintana, abordou uma situação que é bastante comum em relacionamentos. Algumas pessoas ao romper um namoro, tentam curar feridas com pessoas novas. A atitude não agrada a beldade.

"Não acho que conhecendo outra pessoa você vá esquecer, não acho certo, é melhor lidar com a dor do término sozinha do que ficar com outra pessoa", disse em entrevista ao site "Popular".

Na opinião de Diana, mesmo durante um período de sofrimento, uma pessoa precisa ter responsabilidade em relação aos outros.

"A pessoa que termina com alguém, quer queira ou não, sofre, seja porque ainda a ama ou porque já não a ama, mas fica triste. Por isso sair com outra pessoa seria fazer mais mal e também dar à outra pessoa a ilusão de que tem boas intenções. Não é certo brincar com os sentimentos de ninguém", concluiu.