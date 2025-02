Galvão Bueno - Divulgação

Publicado 14/02/2025 13:08

Rio - Galvão Bueno deve repetir a parceria com dois ex-companheiros de Globo em. De acordo com o jornalista Flávio Ricco, a emissora paulista já fechou com Mauro Naves e está perto de acertar com Casagrande para participar da atração, que irá ao ar nas segundas.Mauro Naves cobriu a seleção brasileira como repórter da Globo por 31 anos ao lado de Galvão. Já Casagrande atuou como comentarista ao lado do narrador em sua antiga emissora por mais de duas décadas.Além da dupla, a Band ainda busca um terceiro integrante para o programa de Galvão Bueno. O nome ainda é debatido internamente.