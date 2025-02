Bandeira do Fluminense - Foto: Divulgação/Fluminense

Bandeira do FluminenseFoto: Divulgação/Fluminense

Publicado 15/02/2025 11:15

Rio - O Fluminense está ativo no mercado da bola. O Tricolor trouxe reforços para quase todas as posições na janela de transferências e, nesta semana, encaminhou a contratação de mais dois reforços: do volante Otávio , do Atlético-MG; e do atacante Everaldo , do Bahia.



Com a contratação do jogador do Galo, o Flu atendeu a um pedido de Mano Menezes . A chegada de mais um atleta de meio-campo com características defensivas estava no planejamento. O técnico desejava reforçar a posição e aumentar o número de opções.

Já a chegada do atacante do Bahia acontece dias após a venda de Kauã Elias ao Shakhtar Donetsk . Com a ida do Moleque de Xerém ao futebol ucraniano, a contratação de um centroavante era uma necessidade no Flu.

Além de encaminhar as contratações de Otávio e Everaldo, o Tricolor já anunciou: o goleiro Marcelo Pitaluga; o lateral-esquerdo Renê; o zagueiro Juan Freytes; o volante Hércules; e os atacantes Canobbio, Paulo Baya e Joaquín Lavega.