Otávio em treino do Atlético-MG - Pedro Souza / Atlético-MG

Publicado 15/02/2025 20:15

Minas Gerais - Após a vitória do Atlético-MG sobre a Tombense, neste sábado, o treinador Cuca confirmou que o volante Otávio, de 30 anos, está indo para o Fluminense. Ele ficou à disposição do Galo na partida, mas na próxima semana embarca para o Rio de Janeiro.

"O Otávio está indo para o Fluminense. É um outro grande clube, um grande treinador, um grande presidente, são meus amigos", afirmou.

O treinador afirmou que as condições contratuais para Otávio são melhores no Fluminense e por isso, mesmo o volante sendo um jogador importante no Atlético-MG, será liberado.

"Ele está indo por um contrato de quatro anos. Ele tem 31 anos (completará em maio). Aqui no Galo, ele não tinha essa possibilidade", contou.

O Fluminense está perto de oficializar a contratação de mais dois reforços: o volante Otávio, do Atlético-MG, e o atacante Everaldo, do Bahia. Os setores são considerados carentes no elenco tricolor.