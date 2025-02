Merino foi o herói da vitória do Arsenal sobre o Leicester - Justin Tallis / AFP

Merino foi o herói da vitória do Arsenal sobre o LeicesterJustin Tallis / AFP

Publicado 15/02/2025 11:50

Inglaterra - O Arsenal deslanchou no fim e venceu o Leicester por 2 a 0 no King Power Stadium, neste sábado (15), pela 25ª rodada do Campeonato Inglês. Merino foi o grande herói dos Gunners. Ele, que iniciou a partida no banco de reservas, anotou os gols aos 36 e 42 minutos do segundo tempo.

O time de Londres segue na caça ao Liverpool, atual líder da Premiere League. Com o resultado, o Arsenal chegou aos 53 pontos e permanece na segunda colocação. Os Reds, que entram em campo às 11h deste domingo, contra o Wolverhampton, têm 57.



Já o Leicester briga contra a queda para a segunda divisão. Os Foxes somam apenas 17 pontos e aparecem na 18ª colocação. O Wolverhampton, com 19, ocupa o 17º lugar e é o primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Agenda

O Arsenal volta a campo no próximo sábado (22), às 12h (de Brasília), para enfrentar o West Ham no Emirates Stadium. O Leicester, por sua vez, encara o Brentford na sexta-feira (21), a partir das 17h (de Brasília), no King Power Stadium.