Flamengo e Vasco se encontram pela primeira vez em 2025 - Divulgação

Publicado 15/02/2025 08:00



O clássico entre Flamengo Vasco pelo Campeonato Carioca , neste sábado (15), às 21h45 (de Brasília) no Maracanã, coloca frente a frente dois técnicos que fazem constantes mudança nos ataques. Se para Filipe Luís o motivo é animador, com muitas opções de jogadores que atuam pela ponta, já para Fábio Carille é uma dor de cabeça achar solução diante das poucas peças à disposição.

Com o maior orçamento entre os clubes brasileiros, o Rubro-Negro se dá ao luxo de poder revezar os atacantes e controlar a carga de esforço neste início de temporada. Afinal, são pelo menos três opções para cada lado.



Pela direita, o técnico pode escolher entre Gonzalo Plata, Luiz Araújo e Matheus Gonçalves, enquanto tem as opções de Cebolinha, Michael e Bruno Henrique pela esquerda. Ainda tem o jovem do sub-20 Wallace Yan, que vem se destacando com gols.

Diante da fartura de pontas, entretanto, quase não há um jogador para ficar centralizado. Com Pedro ainda em recuperação de grave lesão no joelho esquerdo, resta apenas o recém- chegado Juninho. BH e Plata, entretanto, também podem fazer a função e têm atuado assim também.



Muito diferente do que passa o Vasco. A duas semanas do fim da janela de transferências, a diretoria tenta desesperadamente acertar com os primeiros atacantes contratados para 2025. Entre muitas tentativas sem sucesso, restou a Carille usar o que tem até o momento.



O problema é que os poucos pontas estão deixando a desejar. Jean Meneses e Maxime Dominguez não vão bem, assim como Alex Teixeira, enquanto Rayan está com a seleção sub-20 e Adson e David recuperam-se de graves lesões desde o ano passado.



Em meio à variação de jogadores utilizados, o Vasco encontra dificuldades para atacar e encontrar alternativas que ajudem Vegetti a brilhar. Resta improvisar laterais, como já aconteceu com Puma Rodríguez e Paulinho. Ou então utilizar jovens, como Lukas Zuccarello, que aos 18 anos foi titular pela primeira vez na última partida e pode voltar a receber chance.