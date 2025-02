Botafogo e Boavista se enfrentaram em Bacaxá - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 15/02/2025 21:01

Rio - No retorno de Cláudio Caçapa, auxiliar permanente e técnico interino, a equipe alternativa do Botafogo voltou a tropeçar pelo Campeonato Carioca. Em Bacaxá, o Alvinegro saiu atrás, mas evitou a derrota para o Boavista no segundo tempo. O empate por 1 a 1 deixou o atual campeão brasileiro e da Libertadores mais distante de uma classificação para a semifinal do Estadual. A equipe chegou aos 13 pontos e segue fora do G-4 faltando uma rodada para o fim da Taça Guanabara.

Com seus titulares, o Botafogo volta a jogar na próxima terça-feira pela Recopa Sul-Americana contra o Racing, em Avellaneda. Pelo Carioca, o Alvinegro enfrenta o Vasco, no próximo dia 23, em São Januário, às 16h (de Brasília). O Boavista recebe o Volta Redonda no mesmo dia e horário, em Bacaxá.

O Botafogo começou melhor a partida e criou logo uma boa oportunidade com cinco minutos. Patrick de Paula lançou Rwan Cruz, o atacante avançou e finalizou para grande defesa do goleiro Diego Loureiro. O Alvinegro tinha amplo domínio das ações, mas não conseguia criar grande chances. A equipe só voltou a chegar aos 32 minutos. Rwan Cruz deu belo passe para Rafael Lobato, que invadiu a área e finalizou novamente em cima do goleiro do Boavista.

Sem conseguir ter muita posse no campo ofensivo, o Boavista marcou logo na primeira chegada. Aos 37 minutos, Zé Mateus recebeu pela esquerda e tocou para Marcos Paulo, o atacante ex-Fluminense finalizou, o goleiro Léo Linck defendeu, e no rebote Zé Vitor apareceu para conferir, chegando ao quinto gol na temporada.

Em desvantagem no placar, o Botafogo conseguiu assustar o Boavista antes do intervalo. Aos 40 minutos, novamente, Rwan Cruz girou para cima da defesa da equipe de Saquarema e finalizou dentro da área, o goleiro Diogo Loureiro apareceu bem, e salvou os donos da casa.

A segunda etapa começou com o Botafogo pressionando e perdendo uma excelente chance. Com menos de um minuto, Rafael Lobato fez boa jogada e serviu Kauê, o jovem finalizou, o goleiro Diogo Loureiro deu rebote e Rwan Cruz, mesmo sozinho, finalizou por cima do gol do Boavista.

Apesar do começo promissor, o Botafogo não conseguiu impor um ritmo muito forte ao adversário, mas obteve o empate aos 32 minutos. Cuiabano foi lançado e cabeceou, a bola se ofereceu para Kayke mandar para o fundo das redes do goleiro Diego Loureiro.

Os últimos minutos foram mais abertos com as duas equipes buscando o gol da vitória. Porém, faltou inspiração para os dois lados e a partida em Bacaxá terminou empatada.