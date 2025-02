Jesús Medina em jogo do Spartak Moscou - Reprodução/Instagram @fcsm_official

Publicado 15/02/2025 08:32

Rio - O Botafogo segue atento ao mercado de transferências na reta final da janela e negocia a contratação do meia-atacante Jesús Medina, de 27 anos, do Spartak Moscou, da Rússia. A negociação caminha bem, mas a SAF segue avaliando outras opções no mercado.

A contratação de Medina seria por empréstimo de um ano, com opção de compra. O jogador é bem avaliado internamente como peça para compor o elenco. A contratação de Medina seria por empréstimo de um ano, com opção de compra. O jogador é bem avaliado internamente como peça para compor o elenco.

Em paralelo a isso, o Botafogo observa no mercado europeu e mantém contatos em busca de outros jogadores melhores avaliados. A ideia de John Textor é aumentar o nível do setor ofensivo aproveitamos oportunidades de mercado ao fim do período de transferências da Europa. Em paralelo a isso, o Botafogo observa no mercado europeu e mantém contatos em busca de outros jogadores melhores avaliados. A ideia de John Textor é aumentar o nível do setor ofensivo aproveitamos oportunidades de mercado ao fim do período de transferências da Europa.