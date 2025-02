Kayke fez o gol único do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Kayke fez o gol único do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 15/02/2025 21:30 | Atualizado 15/02/2025 21:33

Rio - Autor do único gol do Botafogo no empate contra o Boavista, o atacante Kayke, de 18 anos, lamentou o resultado ruim contra a equipe de Bacaxá, que deixou o Alvinegro em uma situação delicada no Carioca. O jovem reforçou que o Alvinegro irá trabalhar por momentos melhores no ano.

"Fico muito feliz pelo gol. Fico triste pelo empate, se eu pudesse trocar o gol pelo resultado, eu faria, porque foi muito ruim para a gente. A gente tem trabalhado bastante e eu acredito que o Botafogo irá continuar trabalhando bastante para seguir no topo", afirmou o jovem, de 18 anos.

O empate por 1 a 1 com a equipe alternativa deixou o atual campeão brasileiro e da Libertadores mais distante de uma classificação para a semifinal do Estadual. A equipe chegou aos 13 pontos e segue fora do G-4 faltando uma rodada para o fim da Taça Guanabara.

Com seus titulares, o Botafogo volta a jogar na próxima terça-feira pela Recopa Sul-Americana contra o Racing, em Avellaneda. Pelo Carioca, o Alvinegro enfrenta o Vasco, no próximo dia 23, em São Januário, às 16h (de Brasília). O Boavista recebe o Volta Redonda no mesmo dia e horário, em Bacaxá.