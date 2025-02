Cláudio Caçapa em treino do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Cláudio Caçapa em treino do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 15/02/2025 19:40

Rio - O Botafogo poderá contar com Cláudio Caçapa, auxiliar permanente, na final da Recopa Sul-Americana, na próxima terça-feira. A Conmebol autorizou a inscrição do auxiliar permanente, que será responsável por dirigir o Alvinegro até a contratação de um novo técnico. As informações são do portal "GE".

A primeira partida da competição ocorrerá nesta terça-feira contra o Racing, em Avellaneda, na Argentina, às 21h30 (de Brasília). Com isso, o Botafogo não vai ser dirigido por Carlos Leiria, que estava comandando o Alvinegro no Campeonato Carioca.

Caçapa comandou o Botafogo em quatro jogos no ano de 2023, após a saída de Luís Castro, fazendo a transição para o trabalho de Bruno Lage. Ele teve 100% de aproveitamento naquela temporada.

Após perder a Supercopa Rei para o Flamengo, o Botafogo terá sua segunda oportunidade de título na temporada de 2025. A Recopa Sul-Americana será decidida em dois jogos, o primeiro na Argentina, e o segundo no Nilton Santos.