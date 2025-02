Botafogo e Boavista se enfrentaram em Bacaxá - Vitor Silva / Botafogo

Botafogo e Boavista se enfrentaram em BacaxáVitor Silva / Botafogo

Publicado 15/02/2025 22:00

Rio - De volta ao Botafogo, Cláudio Caçapa fez sua reestreia pelo clube carioca no empate da equipe alternativa do Alvinegro contra o Boavista no Campeonato Estadual. Contratado como auxiliar permanente e atualmente técnico interino, o ex-zagueiro afirmou que deseja ser efetivado no comando do atual campeão do Brasileiro e da Libertadores.

"Você já bem disse, o meu objetivo é esse (fazer um bom trabalho e ser efetivado). Dar o meu melhor com essa camisa, que me acolheu tão bem em 2023 e agora também em 2025. Minha intenção é essa, dar o meu melhor, mostrar o meu valor, mostrar que eu estou preparado e que estou pronto, e é lógico que a decisão vai ser sempre do presidente", disse.

Cláudio Caçapa comandou o Botafogo em quatro jogos em 2023, após a saída de Luís Castro, e teve 100% de aproveitamento na ocasião. John Textor contratou Bruno Lage e depois enviou o brasileiro para RWD Molenbeek, da Bélgica, que também é administrado pelo norte-americano.

O Botafogo entrou em campo com uma equipe alternativa porque na próxima terça-feira decide a Recopa Sul-Americana contra o Racing, em Avellaneda. Caçapa falou sobre a situação.

"Não é que abre mão (do Carioca, por poupar). Nós sabemos a importância que têm esses atletas que ficaram de fora hoje. Temos Boavista pela frente, mas também temos na programação um jogo importantíssimo e por isso a escolha desses atletas, que têm minutagem hoje. Por isso acreditamos que podemos e devemos fazer um bom jogo hoje", contou.