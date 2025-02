Cláudio Caçapa em treino do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Cláudio Caçapa em treino do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 16/02/2025 14:50

Rio - Acionista majoritário do Botafogo, John Textor, já deixou claro que não se preocupa tanto com os primeiros jogos da temporada e que sua prioridade em 2025 é a Libertadores, o Brasileiro e o Mundial de Clubes. Porém, nesta terça-feira, o clube carioca começa a decidir a Recopa Sul-Americana e tem a oportunidade de conquistar o seu primeiro título no ano.

A competição marca o encontro do campeão da Libertadores contra o campeão da Sul-Americana. Para Textor, o torneio pode não ser tão importante, porém, para Cláudio Caçapa, auxiliar permanente, e atualmente técnico interino do Alvinegro, a situação é bem diferente.

"Nosso próximo é jogo é essa final tão esperada e eu me sinto lisonjeado de fazer parte desse jogo histórico. Vamos com um time forte, é a continuidade do que fizeram em 2024, e podendo já ser campeão no início de 2025. Nada melhor do que ser campeão", disse o ex-zagueiro.

O Botafogo já foi derrotado pelo Flamengo na Supercopa Rei e agora terá a Recopa Sul-Americana pela frente. O primeiro jogo será nesta terça-feira contra o Racing, em Avellaneda. Na outra semana, o Alvinegro irá receber o clube argentino, no Nilton Santos.