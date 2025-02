Rwan Cruz fez sua estreia no Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 16/02/2025 10:52

Rio - O atacante Rwan Cruz, de 23 anos, fez sua estreia pelo Botafogo no empate da equipe alternativa com o Boavista por 1 a 1 no Campeonato Carioca. Reforço para o ataque, ele perdeu uma oportunidade incrível na partida, mas mostrou boa desenvoltura na partida disputa em Bacaxá.

O Alvinegro começou bem o primeiro tempo e Rwan Cruz foi um dos principais jogadores da equipe. Ele participou de muitas movimentações ofensivas. Porém, quando o jogo parecia controlado, o Boavista acabou abrindo o placar e o Alvinegro sentiu bastante o gol.

Rwan Cruz teve duas boas oportunidades. A primeira no final do primeiro tempo, o atacante fez uma excelente jogada, girando para cima de três defensores do Boavista e finalizando para uma ótima defesa do goleiro Diego Loureiro. Porém, no começo do segundo tempo, o centroavante perdeu uma chance incrível. Após finalização de Kauê, a bola ficou livre para o estreante, que cara a cara, finalizou por cima do gol da equipe de Bacaxá.

No restante da segunda etapa, o Botafogo teve uma atuação mais morna o que também influenciou na atuação de Rwan Cruz. No entanto, o atacante seguiu em campo até o fim da partida e mostrou que fisicamente está em condições muito boas.