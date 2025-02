Ex-goleira de hóquei, Mikayla Demaiter é musa do OnlyFans - Reprodução / Instagram

Publicado 15/02/2025 23:00

Rio - A ex-goleira de hóquei, Mikayla Demaiter, fez a alegria dos seus fãs neste fim de semana. A beldade publicou um novo ensaio sensual no seu perfil oficial e exibiu toda a sua beleza. "Aquecendo todo o meu corpo na água", escreveu a beldade.

Os fãs fizeram comentários elogiosos: "Uma beleza verdadeira", "Mikayla, você é absolutamente linda, charmosa, elegante e perfeita", "Você é simplesmente fantástica", "Está impecável", digitaram.

Nascida no Canadá, Mikayla Demaiter, de 25 anos, defendeu o Bluewater Hawks por duas temporadas, encerrando sua participação no esporte em 2020. Ela tem uma conta no OnlyFans e mais de 3,2 milhões de seguidores no Instagram.