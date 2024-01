PMs apreenderam fuzil calibre 556 e nove granadas no Conjunto César Maia na terça-feira - Divulgação/Polícia Militar

PMs apreenderam fuzil calibre 556 e nove granadas no Conjunto César Maia na terça-feiraDivulgação/Polícia Militar

Publicado 31/01/2024 07:52 | Atualizado 31/01/2024 11:26

Rio - Moradores da Zona Oeste do Rio tiveram mais uma noite de tensão nesta terça-feira (30). Milicianos e traficantes voltaram a se enfrentar pelo controle da área do Conjunto César Maia, em Vargem Pequena, e os criminosos também trocaram tiros com policiais militares na região. A ação deixou um suspeito ferido e apreendeu um fuzil e granadas.

De acordo com relatos nas redes sociais, o confronto teve início por volta das 21h, entre grupos criminosos rivais. Em vídeos compartilhados por moradores, é possível ouvir e ver os disparos feitos pelos bandidos. Imagens mostram que o confronto pôde ser ouvido por quem estava na Avenida Salvador Allende, que liga bairros da Zona Oeste, como Jacarepaguá, Curicica, Camorim e Recreio dos Bandeirantes, além de ser uma via que dá acesso à Linha Amarela e à Avenida Abelardo Bueno. Confira abaixo.



A região que corta a Avenida Salvador Allende é conhecida por ter muitos prédios residenciais e costuma ser bastante procurada por pessoas que tentavam fugir da violência na Zona Norte e outros bairros da cidade. No local, ficam ainda o Riocentro, espaço que recebe diversos eventos nacionais e internacionais, como a tradicional Bienal do Livro, e a Cidade do Rock, onde ocorre o festival Rock in Rio. Em 2016, a área foi um dos palcos principais das Olimpíadas do Rio. Nas redes sociais, moradores lamentaram o aumento da criminalidade no local.

"Mudei para cá, adorei a diferença, porém a paz está acabando", desabafou um. "(Conjunto) Cesar Maia, um lugar tão tranquilo sendo destruído", comentou outro. "Eu escutei (os tiros) daqui do Parque Olímpico", relatou mais um. "Toda semana tem tiro ali. Dessa vez foi a mais intensa troca de tiros que vi nos últimos meses", disse um comentário. "A bolha estourou. A realidade do resto do RJ chegando em Curicica-Barra Olímpica", afirmou mais um.

É GUERRA! Avenida Salvador Allende - entre Jacarepaguá/Barra da Tijuca e Recreio



Tiros traçantes de fuzil



Começou Guerra entre milicianos e traficantes!! pic.twitter.com/RzDZohSF7a — Blitz RJ Oficial (@blitzRJoficial) January 31, 2024

Bala voando firme no conjunto César Maia, em Vargem Pequena, na Zona Oeste do Rio. pic.twitter.com/2Am0iKsjWy — Penha News RJ 2.0 (@PenhaNewsRJ) January 31, 2024

URGENTE: Seguidores dizem que criminosos rivais estão se enfrentando no conjunto César Maia, em Vargem Pequena, na Zona Oeste do Rio pic.twitter.com/niM1l24iqq — Notícias Rio N.t S.G (@NotciasRio1) January 31, 2024

Segundo a Polícia Militar, equipes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) realizaram um patrulhamento na região para coibir a movimentação de bandidos, quando foram atacados e houve confronto. Após a troca de tiros, os PMs encontraram um suspeito ferido e o levaram para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. O criminoso é da Cidade de Deus e ainda não há informações sobre seu estado de saúde. Um fuzil calibre 556 com carregador e munições, uma mochila com nove granadas e um celular foram apreendidos.

Nesta quarta-feira (31), o 18° BPM (Jacarepaguá) realiza uma operação na Cidade de Deus, para reprimir a movimentação de criminosos envolvidos em disputas de territórios no Rio das Pedras e Gardênia Azul. Há relatos de confronto desde às 4h na comunidade. Até o momento, um homem foi preso e com ele apreendida uma mochila com drogas. Por conta da ação, o Centro Municipal de Saúde Hamilton Land e a Clínica da Família Lourival Francisco de Oliveira mantêm o atendimento à população, mas as atividades externas, como as visitas domiciliares, estão suspensas.



Bope mira guerra de facções no Complexo da Penha

Uma operação do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) no Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio, tem como alvo a guerra entre criminosos rivais pelo controle de territórios. Desde o fim da madrugada desta quarta-feira, equipes atuam para localizar e prender bandidos que planejam ataques em comunidades da Zona Oeste. Segundo a PM, o grupo criminoso que atua na região busca expandir sua área de atuação até as localidades da Gardênia Azul, Muzema, Rio das Pedras e Morro do Banco.

Há mais de um ano, as comunidades das zonas Oeste e Norte vivem uma guerra entre criminosos rivais. Sob forte influência de milicianos, as favelas têm sido palco de invasões do Comando Vermelho, que pretende expandir pontos de venda de drogas pelo Rio. Recentemente, integrantes do Terceiro Comando Puro (TCP) se juntaram com os paramilitares para expulsar bandidos da outra facção, que conseguiram invadir partes desses locais. A disputa acontece pelos Morros do Fubá e do Campinho, Muzema, Rio das Pedras, Complexo da Covanca, além da Gardênia Azul, Praça Seca e a Cidade de Deus.