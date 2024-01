Com apoio de blindado, Bope atua no Complexo da Penha desde o fim da madrugada desta quarta-feira - Pedro Ivo/ Agência O Dia

Publicado 31/01/2024 06:50 | Atualizado 31/01/2024 13:12

Rio - Uma operação do Batalhão de Operação Policiais Especiais (Bope) no Complexo da Penha, na Zona Norte, mirou a guerra entre entre criminosos rivais pelo controle de territórios. Com apoio do Batalhão de Ações com Cães (BAC) e do 3° BPM (Méier), as equipes atuaram desde as primeiras horas desta quarta-feira (31) nas comunidades da Vila Cruzeiro, Parque Proletário, Juramentinho e Flexal, dominadas pelo Comando Vermelho. A ação deixou um suspeito morto, um homem ferido e outro preso.

A operação teve como objetivo coibir a migração de criminosos da região para localidades da Zona Oeste do Rio. Houve intenso confronto ao longo de toda a manhã e criminosos chegaram a incendiar barricadas e veículos para impedir o acesso dos policiais militares à comunidade. As equipes precisaram utilizar retroescavadeira para remover as barreiras. Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver viaturas do Bope seguindo para comunidade e colunas de fumaça. Confira abaixo.

Segundo a PM, os policiais foram alertados que um homem morto foi abandonado por um motorista de um carro particular no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. Informações preliminares apontam que ele teria ligação com o tráfico de drogas e a ordem para deixar o corpo na unidade de saúde partiu do crime organizado.

No confronto, um agente comunitário de saúde acabou baleado de raspão no braço, quando estava à caminho de uma padaria da região. Edimilson Silva Pinto, 45, foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Alemão e já recebeu alta médica.

Os militares também prenderam um homem com mandado de prisão em aberto pelos crimes de homicídio e associação ao tráfico e o BAC apreendeu uma carga de drogas durante buscas no Parque Proletário. Já o 3º BPM ocupou as favelas do Flexal e Juramentinho que, segundo dados de inteligência da PM, poderiam ser rotas de fuga dos criminosos da Penha.

Por conta da operação, as Clínicas da Família Zilda Arns, Valter Felisbino de Souza e Aloysio Augusto Novis suspenderam as atividades externas realizadas no território, como visitas domiciliares, mas o atendimento à população nas unidades foi mantido.

Guerra de facções

Há mais de um ano, as comunidades das zonas Oeste e Norte vivem uma guerra entre criminosos rivais. Sob forte influência de milicianos, as favelas têm sido palco de invasões do Comando Vermelho, que pretende expandir pontos de venda de drogas pelo Rio. Recentemente, integrantes do Terceiro Comando Puro (TCP) se juntaram com os paramilitares para expulsar bandidos da outra facção, que conseguiram invadir partes desses locais. A disputa acontece pelos Morros do Fubá e do Campinho, Muzema, Rio das Pedras, Complexo da Covanca, além da Gardênia Azul, Praça Seca e a Cidade de Deus.

Cidade de Deus