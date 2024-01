Dois carros foram incendiados na comunidade da Gardênia Azul - Reprodução

Dois carros foram incendiados na comunidade da Gardênia AzulReprodução

Publicado 29/01/2024 08:04 | Atualizado 29/01/2024 08:35

Rio - Pelo quarto dia em menos de uma semana, moradores da Gardênia Azul amanheceram em meio à guerra, nesta segunda-feira (29), com intensa troca de tiros entre milicianos e traficantes. Os disparos começaram ainda durante a madrugada. Dois carros foram incendiados na região.

A comunidade tem sido alvo constante de confrontos entre os grupos rivais, mas essa guerra se intensificou nas últimas semanas. Somente nos últimos sete dias, foram registradas trocas de tiros nos dias 25, 26, 27 e nesta segunda-feira. "A Gardênia Azul não está fácil. Todo dia tem tiroteio", comentou um morador, no Twitter.

O confronto desta segunda-feira foi registrado pela plataforma Fogo Cruzado.

Tiros na Gardênia Azul, na Zona Oeste do Rio (06:55). #TirosRJ #FogoCruzadoRJ — Fogo Cruzado RJ (@FogoCruzadoRJ) January 29, 2024

Segundo a Polícia Militar, equipes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) foram acionadas para checar a ocorrência de disparos no interior da comunidade do Gardênia. A troca de tiros entre grupos criminosos foi confirmada. PMs também localizaram dois veículos incendiados no interior da comunidade.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foram acionadas para realizar o combate às chamas nos carros. O policiamento está reforçado na região.

Recorrente