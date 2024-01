Troca de tiros assustou moradores logo pela manhã no Gardênia Azul - Reprodução

Publicado 27/01/2024 12:33 | Atualizado 27/01/2024 13:54

Rio - Uma intensa troca de tiros assustou moradores da Gardênia Azul, Zona Oeste, na manhã deste sábado (27). Segundo a Polícia Militar, uma equipe do 18º BPM (Jacarepaguá) baseada na Avenida das Lagoas suspeitou dos ocupantes de um veículo e, ao tentar a abordagem, foi atacada a tiros pelos criminosos. Os agentes reagiram e conseguiram prender dois homens. Um menor também foi apreendido na ação.

Com eles, os policiais militares apreenderam um radiocomunicador. Enquanto se encaminhavam para a 32ª DP (Taquara), onde o caso foi registrado, os agentes voltaram a ser atacados por criminosos na Rua Licania.

Nas redes sociais, moradores da comunidade falaram sobre a apreensão de acordar com o som dos disparos. "Fiquei desesperado. Acordei com esse tiroteio", comentou um usuário do Twitter. Em outra postagem, um morador comentou que os disparos aconteceram na localidade conhecida como Marcão.

"Como que vou trabalhar com esse Gardênia Azul dando tiro para caraca", questionou outra moradora na rede social.

A comunidade da Gardênia Azul tem sido palco da guerra entre traficantes e milicianos desde o ano passado, quando criminosos da facção Comando Vermelho assumiram o controle de parte da região.