Publicado 30/01/2024 07:41 | Atualizado 30/01/2024 09:00

Rio - A Polícia Militar prendeu sete criminosos armados que pretendiam invadir a Gardênia Azul, na Zona Oeste, na madrugada desta terça-feira (30). O grupo vinha da Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, na Zona Norte.De acordo com a corporação, equipes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) localizaram os suspeitos em dois automóveis na Linha Amarela, altura da Freguesia, em Jacarepaguá, Zona Oeste.Na ação, foram apreendidos quatro pistolas calibre 9mm, 160 munições do mesmo calibre, seis granadas, três telefones celulares, roupas camufladas e os dois carros. A ocorrência foi apresentada na 32ª DP (Taquara).Moradores da Gardênia Azul enfrentaram quatro dias seguidos de tirotei o. Nesta segunda-feira, dois carros foram incendiados na região.Há mais de um ano, comunidades das Zonas Oeste vivem um cenário de guerra por conta da disputa entre criminosos rivais. Sob forte influência de milicianos, as favelas têm sido palco de invasões do Comando Vermelho, que pretende expandir pontos de venda de drogas pelo Rio.