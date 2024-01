Barricadas incendiadas impedem a entrada dos policiais na Cidade de Deus - Divulgação / Polícia Militar

Publicado 31/01/2024 08:39 | Atualizado 31/01/2024 09:16

localizar e prender bandidos que planejam ataques em comunidades da Zona Oeste.



Rio - A Polícia Militar realiza, na manhã desta quarta-feira (31), uma operação na Cidade de Deus, Zona Oeste do Rio, contra criminosos envolvidos em disputas de territórios nas localidades do Rio das Pedras e Gardênia Azul, dominadas pela milícia. No Complexo da Penha, Zona Norte, equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) também atuam para localizar e prender bandidos que planejam ataques em comunidades da Zona Oeste.

De acordo com a PM, durante a ação, um homem foi preso. Com ele, os agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) apreenderam uma mochila com grande quantidade de drogas e rádios transmissores. Até o momento, não há o registro de feridos. Com intuito de impedir a entrada dos policiais na comunidade, criminosos incendiaram barricadas nos acessos à CDD. Há relatos de confronto desde às 4h da manhã.





Na comunidade do César Maia, em Vargem Pequena, um criminoso da Cidade de Deus foi baleado após atacar uma equipe do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes). A corporação informou que o homem estava no local para enfrentar outros criminosos pelo controle da área. Na ação, foram apreendidos um fuzil e nove granadas. O suspeito foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde. Por conta da ação, o Centro Municipal de Saúde Hamilton Land e a Clínica da Família Lourival Francisco de Oliveira mantêm o atendimento à população, mas as atividades externas, como as visitas domiciliares, estão suspensas.

De acordo com relatos nas redes sociais, o confronto no Conjunto César Maia teve início por volta das 21h, entre grupos criminosos rivais. Em vídeos compartilhados por moradores, é possível ouvir e ver os disparos feitos pelos bandidos. A comunidade fica próximo ao Recreio dos Bandeirantes e imagens mostram que a troca de tiros teria se estendido pela Avenida Salvador Allende, que liga bairros da Zona Oeste.

Complexo da Penha

Na Zona Norte, bandidos da mesma facção criminosa são alvos do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope). Desde o fim da madrugada desta quarta-feira (31), os policiais atuam para localizar e prender bandidos envolvidos na guerra entre criminosos rivais pelo controle de territórios. Há relatos de intenso confronto na região desde às 5h30.

De acordo com a PM, dados do serviço de inteligência da corporação apontam que o grupo criminoso que atua no Complexo da Penha busca expandir sua área de atuação até as localidades da Gardênia Azul, Muzema, Rio das Pedras e Morro do Banco, na Zona Oeste. Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver viaturas do Bope seguindo para comunidade e uma coluna de fumaça na Vila Cruzeiro, de barricadas incendiadas para dificultar o acesso dos policiais militares.

Há mais de um ano, as comunidades das zonas Oeste e Norte vivem uma guerra entre criminosos rivais. Sob forte influência de milicianos, as favelas têm sido palco de invasões do Comando Vermelho, que pretende expandir pontos de venda de drogas pelo Rio. Recentemente, integrantes do Terceiro Comando Puro (TCP) se juntaram com os paramilitares para expulsar bandidos da outra facção, que conseguiram invadir partes desses locais. A disputa acontece pelos Morros do Fubá e do Campinho, Muzema, Rio das Pedras, Complexo da Covanca, além da Gardênia Azul, Praça Seca e a Cidade de Deus.