Troca de tiros entre agentes da PRF e milicianos em Nova Iguaçu - Reprodução

Publicado 31/01/2024 07:32 | Atualizado 31/01/2024 09:17

Rio - Dois milicianos foram baleados durante troca de tiros com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), na madrugada desta quarta-feira (31), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. De acordo com a corporação, um terceiro criminoso ficou ferido no acidente causado durante a tentativa de fuga. A suspeita é que os homens façam parte da milícia que atua na região.

A PRF informou que uma equipe avistou o grupo no km 16 da BR-465 e houve perseguição. Na Rua Capitólio, no bairro Lagoinha, por volta da 0h, teve início o confronto. O trio foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio. Ainda não há informação sobre o quadro de saúde dos criminosos. Nenhum policial ficou ferido.

Com os milicianos, os agentes apreenderam três pistolas e recuperaram um Jeep Compass roubado. A ocorrência foi encaminhada para a Cidade da Polícia, Zona Norte do Rio.