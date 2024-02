Cratera no meio de escadaria causa risco de desabamento - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 06/02/2024 15:24 | Atualizado 06/02/2024 19:56

Rio - Moradores do condomínio Jardim Pindorama, em Jacarepaguá, na Zona Oeste da cidade, vivem há mais de quatro anos com um enorme buraco no meio de uma escadaria de acesso, que corre risco de desabar, além de outros graves problemas. Na semana passada, a subprefeitura do bairro havia se comprometido a fazer uma vistoria ao local para avaliar os danos. Porém, os condôminos relatam que a semana se passou e ninguém apareceu. Com a alta dos casos de dengue no município, o local se tornou um possível foco do mosquito Aedes aegypti.