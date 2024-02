Lula participou de evento que oficializou construção de campus do IFRJ e Hospital Oncológico em Belford Roxo - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 06/02/2024 17:30

Rio - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou, na tarde desta terça-feira (6), investimentos nas áreas de educação e saúde, durante evento em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. A cidade receberá um espaço definitivo para abrigar um campus do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) e também terá a construção de um hospital oncológico. O evento aconteceu na frente da sede da prefeitura, na Avenida Joaquim da Costa Lima, e contou com a presença de diversas lideranças políticas.

"São pequenas coisas que a gente vai fazendo e construindo uma pátria educadora. Uma pátria em que as pessoas começam a sentir que elas tem direito e que eles são atendidos. Quando a ministra Nísia, diz que vamos construir um hospital do câncer em Belford Roxo, nós vamos instaurar ainda quando eu for presidente para que as pessoas sejam tratadas com respeito. O pobre morre esperando uma consulta e as vezes nem é atendido. Eu voltei para tratar do povo com respeito, carinho e decência. Eu quero cuidar do povo. Cuidar de cada homem e não abandonar. É preciso que a gente aprenda a viver em sociedade", discursou Lula.

O campus do IFRJ da cidade funciona em um espaço provisório desde 2016 no bairro São Bernardo. Após acordo entre o Governo Federal e a prefeitura, foi formalizado o repasse de um terreno para a construção da nova sede. As obras contarão com um investimento de R$ 15 milhões do Ministério da Educação (MEC) e tem previsão de entrega no final de 2025.

O projeto pretende ampliar a oferta de vagas em educação profissional e tecnológica, além de melhorar a infraestrutura do campus para os estudantes, professores e comunidades da região, com modernização de salas de aulas, biblioteca e restaurante estudantil, incluindo áreas de convivência, quadra poliesportiva, laboratórios, estacionamento e salas administrativas.



A unidade do IFRJ de Belford Roxo tem potencial para atender 1.400 estudantes e atua na oferta de cursos técnicos, qualificação profissional e superiores nas áreas para formação de professores, administração, logística, moda e artesanato.

Atualmente, o Instituto oferece o curso técnico concomitante/subsequente em produção de moda, os cursos de formação inicial e continuada em empreendedorismo e gestão de negócios, desenvolvimento de produto têxtil e de moda, adereços de carnaval, blogueiro (a) de moda, gestão de vendas e negócios de moda, estamparia e tingimento artesanal e diversos cursos de extensão. Além dos cursos já existentes, serão oferecidos ainda administração e logística, além de graduação em algumas áreas.

"Esse momento não é apenas a construção de uma sede e sim o reconhecimento de que o Instituto é da Baixada Fluminense. Os Institutos emancipam a nossa população. Nós ficávamos em um espaço provisório. Era muito difícil ver estudantes dizendo que a gente não conseguia crescer e ter mais alunos. Precisamos mostrar que a gente quer educação e curso técnico. Mesmo com o espaço pequeno, não deixamos de fazer as políticas públicas. Ver a consolidação dessa unidade mexe com nosso coração. A gente continuou lutando. A gente acredita que esse espaço potencializa a emancipação das pessoas. Agora é trabalho para fazer esse prédio crescer", disse Rafael Almada, reitor do IFRJ.



Construção de hospital

Ainda durante o evento, foi anunciada a construção do Hospital Oncológico, no bairro Heliópolis. O espaço, que contará com um investimento de R$ 40 milhões, será erguido para procedimentos de alta e média complexidade e atenção primária (atendimento básico), com estrutura de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto e infantil.



De acordo com a Prefeitura de Belford Roxo, o projeto inicial prevê ainda que a unidade terá três centros cirúrgicos; uma enfermaria com 27 leitos; um Centro de Terapia Intensiva (CTI) com 11 leitos; seis leitos de unidade intensiva; sala de tratamento quimioterápico com 20 leitos; sala de medicação com quatro leitos; sala de tratamento alternativo com 14 leitos; e sala de observação com seis leitos.

"Esse hospital oncológico que o presidente está doando não atenderá só Belford Roxo, mas toda população que precisa. Já o Instituto atenderá toda Região Metropolitana para dar acesso às pessoas com educação de qualidade a nível federal", destacou Waguinho (Republicanos), prefeito de Belford Roxo, que ainda levou um caderno com projetos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e entregou à Lula.

Homenagem a neto

Antes dos anúncios de investimentos, o presidente Lula participou da inauguração da Escola Municipal Arthur Araújo Lula da Silva, no bairro Santa Maria. O nome da unidade faz homenagem ao neto do presidente, falecido em 2019 devido a uma infecção por bactéria, e conta com uma foto e um busto da criança.



O espaço tem a capacidade de atender 670 crianças. A unidade terá nove salas climatizadas e telas interativas; laboratório de informática, biblioteca, bebedouros, sala dos professores, coordenação, direção e secretaria; refeitório amplo e banheiros; depósito; despensa; arquivo; cozinha; vestiários, quadra poliesportiva coberta e rampa de acessibilidade.

A cerimônia contou com uma apresentação musical de estudantes e com a presença do prefeito Waguinho (Republicados) e da deputada federal Daniela Carneiro (União Brasil), que já foi ministra do Turismo no Governo Lula.