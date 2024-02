Caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) - Arquivo / Renan Areias / Agência O Dia

Caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) Arquivo / Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 06/02/2024 18:47 | Atualizado 06/02/2024 19:07

Rio - Roosevelt José do Nascimento Júnior, de 45 anos, assassinado a tiros nesta segunda-feira (5) em uma oficina de Campo Grande, na Zona Oeste , respondeu a um processo por roubo majorado e foi preso em 2007 e condenado em 2008. A Polícia Civil investiga o homicídio.

De acordo com informações colhidas no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), Roosevelt foi preso no dia 17 de agosto de 2007 após participar de roubar uma vítima em um ponto de ônibus na Estrada do Marapicu, em Campo Grande. A denúncia apontou que o acusado deu cobertura a um segundo homem, que usou uma arma que pertenceria a Roosevelt na época.

Após ser abordado, policiais encontraram uma arma embaixo de um banco do veículo usado para o roubo. Roosevelt contou que a arma era sua, pois o mesmo se apresentou como bombeiro, mas a pistola não estava registrada.

O carro utilizado no roubo ao pedestre também era roubado. Na época do crime, Roosevelt alegou que pegou o veículo emprestado de uma oficina na qual trabalhava para ir até Santa Cruz, também na Zona Oeste, para resolver um problema pessoal e que não sabia que o carro era produto de roubo.

Em março de 2008, a Justiça o condenou a seis anos de prisão em regime fechado pelo crime de roubo majorado, quando o roubo é realizado com violência ou grave ameaça à vítima, tendo participação de duas ou mais pessoas, além de ser praticado com uma arma de fogo.

Enquanto cumpria a pena, diferentes recursos foram apreciados até que, em setembro de 2009, o processo foi arquivado.

Homicídio

Roosevelt Junior foi executado a tiros em uma oficina de motos na Rua Professor Gonçalves, em Campo Grande, na tarde desta segunda-feira (5). Segundo testemunhas, o homem foi abordado por criminosos armados na entrada do estabelecimento e os disparos aconteceram em plena luz do dia, em horário de muito movimento.



De acordo com a Polícia Militar, agentes do 40º BPM (Campo Grande) foram acionados para atender a ocorrência na altura do número 197. No local, os militares já encontraram Roosevelt morto. O local foi isolado para a perícia da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

A especializada segue investigando a autoria e motivação do crime. Imagens de câmeras de segurança da rua serão analisadas pelos investigadores e testemunhas serão ouvidas.