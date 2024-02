Arredores do Sambódromo contarão com 90 câmeras de segurança durante o Carnaval - Cleber Mendes/Agência O Dia

Arredores do Sambódromo contarão com 90 câmeras de segurança durante o CarnavalCleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 06/02/2024 18:52

Rio – A Riotur anunciou nesta terça-feira (6) o plano de operações para o Carnaval de 2024. As medidas detalham o funcionamento de áreas como a saúde, a segurança e o transporte durante os feriados e os dias de desfiles na Marquês de Sapucaí, na região central da cidade.

Sambódromo terá postos médicos e ambulâncias

A Secretaria Municipal de Saúde anunciou que haverá seis postos médicos nos setores 1, 2, 7, 10, 11 e Apoteose do Sambódromo no Desfile das Campeãs, Série Ouro e Grupo Especial, além de 32 leitos e 16 ambulâncias.

Para fiscalizar a produção, distribuição e comercialização de alimentos e bebidas em pontos de venda e camarotes, além de focos de doenças como a dengue, seis sanitaristas e 14 agentes de vigilância em saúde vão atuar nos blocos.

Prefeitura anuncia câmeras de segurança no Sambódromo e fiscalização nas ruas

Para este Carnaval, haverá 90 câmeras no entorno da Marquês de Sapucaí. Os equipamentos vão servir para monitorar a chegada e saída do público do Sambódromo.

Também foi anunciada uma parceria com o Waze, em que interdições e informações em tempo real serão mostradas no aplicativo COR.Rio.

A Secretaria de Ordem Pública atuará no Carnaval para fiscalizar ambulantes irregulares, a venda de garrafas de vidro, estacionamento irregular, a fluidez no trânsito, entre outros. Serão 800 agentes e 60 viaturas por dia, com um caminhão e oito reboques.

Foram anunciados postos de atendimento às mulheres com equipes formadas por advogadas, psicólogas e assistentes sociais, com funcionamento em todos os dias de desfile e atuação integrada com a Ronda Maria da Penha da Guarda Municipal. Mais de 670 mil materiais de combate ao assédio distribuídos.

O sistema de iluminação do Sambódromo contará com 570 refletores, sendo 510 deles voltados para a avenida dos desfiles.

Metrô, trens e ônibus com alterações no funcionamento

O metrô vai expandir suas operações para atender aos foliões de forma ininterrupta , a partir das 5h desta sexta-feira (9) até as 23h59 de terça-feira (13), entre as linhas 1, 2 e 4.

A Supervia vai reforçar a operação de trens com viagens extras ao longo dos dias de Carnaval para os ramais Japeri, Saracuruna e Santa Cruz, atendendo também as estações do ramal Deodoro.

A estação de trem Central do Brasil ficará aberta continuamente do início da operação de sexta-feira de Carnaval até a terça-feira. Nas madrugadas, todas as outras estações do sistema ferroviário funcionarão somente para desembarque de passageiros.

Os ônibus que vierem das Zonas Norte e Oeste com destino ao Centro e Zona Sul, que andam pela Avenida Presidente Vargas, farão desvio pela Rua Itapiru, no Rio Comprido. Já as linhas que saem da Zona Sul e Centro, com destino à Tijuca, Zona Norte e Avenida Brasil que trafegam pela Rua Frei Caneca, vão fazer desvio pela Praça da República e devem seguir pela pista lateral da Avenida Presidente Vargas, sentido Praça da Bandeira.

O Sambódromo receberá um esquema especial de táxi dos dias 9 a 12 e também em 17 de fevereiro, com pontos de embarque da Táxi.Rio e Táxi Especial.