Prefeito Eduardo Paes e o secretário de saúde, Daniel Soranz, apresentam o cenário epidemiológico da dengue e ações para combater à doença no Rio de Janeiro, nesta sexta feira (02). - Cleber Mendes/Agência O Dia

Prefeito Eduardo Paes e o secretário de saúde, Daniel Soranz, apresentam o cenário epidemiológico da dengue e ações para combater à doença no Rio de Janeiro, nesta sexta feira (02). Cleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 05/02/2024 06:41 | Atualizado 05/02/2024 10:14

epidemia da doença, com mais de 11 mil casos confirmados e recorde de internação. O Rio - A prefeitura instituiu, nesta segunda-feira (5), estado de emergência de saúde pública no Rio por conta da dengue. A decisão foi publicada no Diário Oficial do município. Na última sexta-feira (2), foi decretado, com mais de 11 mil casos confirmados e recorde de internação. O primeiro polo de atendimento para pacientes com dengue foi inaugurado no Centro Municipal de Saúde Raphael de Paula Souza, em Curicica, na Zona Oeste.

Ao todo estão previstos dez polos, em todas as regiões da cidade, que serão abertos gradativamente. Além disso, os 150 pontos de hidratação que já tinham sido estruturados para as ondas de calor, agora serão utilizados para tratar pacientes com dengue.

Um plano de contingência foi criado para o enfrentamento da epidemia. O planejamento prevê uma série de medidas para a assistência da população e o combate ao Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Entre as estratégias estão a criação do Centro de Operações de Emergência (COE-Dengue), a abertura dos dez polos de atendimento, a dedicação de leitos a pacientes com dengue nos hospitais da rede municipal, o uso de carros fumacê nas regiões com maior incidência de casos e a entrada compulsória em imóveis fechados e abandonados.

Neste início de ano, o município já registra mais de 11 mil casos da dengue, com uma taxa de incidência de 160,68 por 100 mil habitantes. Durante todo o ano de 2023, foram 22.959 casos. Já o número de internações bateu recorde no primeiro mês do ano, com 362 pacientes hospitalizados no município.

Vacinação



O público-alvo da vacinação no município do Rio de Janeiro serão os pré-adolescentes, entre 10 e 14 anos, que totalizam 354 mil cariocas. De acordo com a Prefeitura, as Clínicas da Família e Centros Municipais estão preparados para a campanha e aguardam liberação da Anvisa para iniciar a ação.



O objetivo da Secretaria Municipal de Saúde é vacinar todo o público-alvo em até sete dias.