Caminhão foi encontrado vazio em Volta Redonda - Divulgação / Polícia Militar

Publicado 21/02/2024 09:34 | Atualizado 21/02/2024 10:17

Rio - Um caminhão com bolas oficiais que seriam usadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nas séries B, C e D do Campeonato Brasileiro deste ano foi roubado, na segunda-feira (19), na Via Dutra, altura de Aparecida, em São Paulo. O carregamento, avaliado em R$ 77 mil, ia para o centro de treinamento da Seleção Brasileira, na Granja Comary, em Teresópolis, na Região Serrana.



O motorista, que saiu de Joinville, em Santa Catarina, foi rendido em Aparecida e deixado às margens da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), na altura de Três Rios, na Região Serrana do Rio. O rapaz foi feito refém por cerca de 265 km. Segundo a Polícia Militar, o veículo foi encontrado vazio no bairro Jardim Cidade do Aço, em Volta Redonda, no Sul Fluminense.



Em nota, a Uhlsport, empresa que fornece as bolas, informou que a carga era de um lote da cota de patrocínio das bolas do Brasileirão. Disse, ainda, que vai pedir o ressarcimento através do seguro feito com a transportadora e irá reenviar um novo lote à CBF para honrar o contrato. "Ainda vamos tentar recuperar a mercadoria com a polícia local", finaliza a nota.

As bolas não foram usadas em nenhuma outra competição oficial. Segundo a empresa, foram feitas especialmente para o Campeonato Brasileiro de 2024. O equipamento foi roubado antes do lançamento, que só vai ocorrer em meados do mês que vem.

A ocorrência foi registrada na 93ª DP (Volta Redonda). Procurada, a Polícia Civil não retornou. O espaço está aberto para manifestações.