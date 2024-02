Dia amanheceu com algumas nuvens no céu - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Dia amanheceu com algumas nuvens no céuReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 21/02/2024 09:54 | Atualizado 21/02/2024 09:55

Rio - Os cariocas vão enfrentar mais um dia quente e com grande chance de chuva à tarde e à noite, nesta quarta-feira (21). De acordo com o Sistema Alerta Rio, a previsão indica que o tempo permanecerá instável devido à atuação de um canal de umidade.

Durante o dia, o céu deve variar entre nublado e encoberto, com previsão de pancadas moderadas, ocasionalmente fortes, de forma isolada, a partir da tarde. A chuva deverá vir acompanhada de raios e rajadas de vento também moderado.

Já as temperaturas permanecerão estáveis, com mínima de 21°C e máxima de 33°C.

Tempo só deve mudar no final de semana

O panorama de instabilidade vai permanecer na quinta (22) e na sexta-feira (23). Os próximos dias seguem com previsão de pancadas isoladas de chuva moderada, ocasionalmente forte, nos períodos da tarde e noite.

Na quinta-feira (22) os termômetros devem variar entre 21° e 34°. Na sexta (23) a mínima prevista também é de 21° e máxima de 33°.

Já no final de semana haverá redução de nebulosidade e não há previsão de chuva na cidade. No sábado (24) os termômetros devem variar entre 22° e 35° e, no domingo, (25) entre 20° e 33°.