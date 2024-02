Haverá oferta de gratuidade para a solicitação de segunda via de documentos - Divulgação

Publicado 21/02/2024 14:36 | Atualizado 21/02/2024 15:55

Os serviços do programa Cidadania Itinerante chegam a Padre Miguel, na Zona Oeste, nesta semana. Na sexta-feira (23), equipes da Secretaria Especial de Cidadania estarão na Rua Barra do Corda, nº 240, das 9h30 às 14h. Haverá vacinação para adultos e oferta de gratuidade para a solicitação de segunda via de documentos, como carteira de identidade, certidão de nascimento, certidão de óbito, certidão de casamento e termo de união estável.



Os consumidores também poderão contar com o atendimento da equipe do Procon Carioca para registrar reclamações referentes a empresas ou serviços contratados. Para fazer os registros ou esclarecer dúvidas é preciso levar cópia dos documentos pessoais, além dos comprovantes de compra do produto ou do serviço contratado, como boletos e notas fiscais. As reclamações recebidas serão encaminhadas diretamente às empresas. Em até 30 dias, o consumidor terá retorno referente à questão.



A Clínica da Família Fiorelo Raimundo irá disponibilizar serviços de vacinação para o calendário adulto, como contra hepatite e antitetânica, e ação de conscientização sobre dengue e tuberculose.



O secretário especial de Cidadania, Renato Moura, ressalta a importância de ampliar o atendimento à população em todas as localidades do município. "O objetivo das ações itinerantes é percorrer todo o Rio e acelerar a resolução das mais diversas demandas dos cidadãos".

Equipes das concessionárias Light e Rio Mais Saneamento também participarão da ação, com atendimento no local.

Serviço



Cidadania Itinerante

Sexta-feira (23)

Endereço: Rua Barra do Corda, nº 240 – Padre Miguel

Horário: das 9h30 às 14h