Na Vila Kennedy, foi feita a apreensão de drogas, uma arma e uma granada - Reprodução

Publicado 21/02/2024 15:15 | Atualizado 21/02/2024 15:53

Rio - Uma operação da Polícia Militar na Vila Kennedy, na Zona Oeste, terminou com três pessoas feridas e duas pistolas apreendidas. De acordo com a corporação, a ação, que teve início na madrugada desta quarta-feira (21), foi realizada por equipes do 14º BPM (Bangu) e teve como objetivo ampliar o combate ao roubo de carros na região que financia as guerras por território.

Os três homens atingidos na ação foram encontrados feridos após confronto entre criminosos e PMs, no interior da comunidade. Todos foram socorridos e encaminhados para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, também na Zona Oeste.

Durante a ação, os policiais apreenderam as duas pistolas, um radiotransmissor e drogas. Todo o material foi levado para a 34ª DP (Bangu), onde o caso foi registrado.

A operação de repressão da PM pode ser uma resposta direta a recente tentativa de invasão praticada por traficantes da Vila Kennedy, na comunidade do Catiri, em Bangu. No caso em questão, o grupo criminoso da facção Comando Vermelho (CV) invadiu uma festa que acontecia na localidade e iniciou um ataque a tiros.

O tiroteio entre os grupos rivais causou a morte de dois DJs que trabalhavam n o evento. Uma mulher e um cantor de pagode também foram atingidos, mas sobreviveram ao confronto.

Em nota, a PM informou que as ações visam reprimir o crime organizado e "a facção que promove os principais ataques armados e a maioria das tentativas de expansão de domínio territorial no Rio de Janeiro".