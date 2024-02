Vídeo feito por passageira mostra momento de tensão vivido pelos ocupantes do coletivo - Reprodução/TV Globo

Publicado 21/02/2024 13:14 | Atualizado 21/02/2024 13:27

Rio - A volta para casa ou ida ao trabalho de passageiros de um ônibus da linha 539 (Rocinha x Leme), nesta terça-feira (20), foi marcada pela imprudência de dois motoristas. Segundo denúncia dos usuários do transporte, o condutor do coletivo decidiu apostar corrida com um colega que dirigia outro ônibus, colocando em risco todos que estavam no interior do coletivo.

Um dos passageiros chegou a gravar o momento de tensão a bordo do ônibus, onde o motorista ainda aparece minimizando a conduta: "Tem que ir embora para casa logo. Tem que acelerar. Os passageiros estão tudo tremendo na base", comentou o motorista com o colega, no momento em que os dois coletivos emparelham. As imagens foram divulgadas no jornal Bom Dia Rio, da TV Globo.

No registro, os passageiros aparecem apreensivos com a condução do motorista. A situação já havia sido alvo de críticas de usuários da linha nas redes sociais, no fim do ano passado: "538 e 539 disputando racha, às 9h da manhã. Galera tá bolada que tem que trabalhar hoje", criticou uma usuária do "X", antigo Twitter.

"O motorista da minha 539 está fazendo pega em copa", comentou outra usuária da rede social.

Em nota, a Rio Ônibus informou que o motorista da linha em questão será identificado pela empresa e sofrerá sanções para evitar que o caso se repita. A empresa reforçou ainda que "os Consórcios não compactuam com esse tipo de comportamento e submetem seus colaboradores a treinamentos constantes, sempre visando a segurança de todos".