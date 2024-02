Dupla estava escondida na casa de parentes - Divulgação / Polícia Civil

Dupla estava escondida na casa de parentesDivulgação / Polícia Civil

Publicado 21/02/2024 12:27 | Atualizado 21/02/2024 12:46

Rio - Alex Araújo da Silva e seu enteado, Iago Pereira dos Santos foram presos, nesta terça-feira (21), por esfaquear e matar um homem durante uma discussão em um bar em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.

Segundo a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), responsável pelo caso, Iago esfaqueou Maxwell Correa da Silva para vingar o padrasto. O crime ocorreu em novembro do ano passado.

Segundo as investigações, Alex se desentendeu com a vítima no estabelecimento que fica no bairro do Wona. Durante a discussão, Maxwell agrediu Alex, que voltou para casa e contou sobre as agressões para o enteado.

Em seguida, os dois retornaram ao bar e trocaram socos com a vítima. Em determinado momento, Alex segurou Maxwell e o enteado deu uma facada na altura do abdômen do homem, atingindo o fígado e o rim direito. A polícia informou que a vítima chegou a ser socorrida. No entanto, morreu por hemorragia interna no hospital.



Após o crime, os dois fugiram e desde então estavam escondidos na casa de parentes, onde foram localizados nesta terça-feira (21). Na delegacia, Alex e Iago confessaram o crime.

A dupla vai responder por homicídio qualificado.