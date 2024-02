Ao todo, o Ministério da Saúde vai enviar 231.928 doses - Fábio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

Publicado 21/02/2024 14:21

Rio - Mais de 230 mil doses da vacina contra a dengue serão entregues ao estado do Rio nesta quinta-feira (22). A previsão é que os imunizantes sejam aplicados em crianças e adolescentes de 10 a 14 anos a partir do mês que vem. Ao todo, o Ministério da Saúde vai enviar 231.928 doses.

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) informou que as vacinas serão entregues na Central Geral de Armazenamento da Saúde RJ, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. A pasta disse, ainda, que o Governo Federal vai definir quantas doses serão distribuídas para cada município do estado. Inicialmente, os imunizantes serão destinados para a capital e os municípios da Baixada Fluminense.

estado passa por uma epidemia da doença. A informação foi confirmada pelo governador Cláudio Castro em coletiva de imprensa, no Palácio Guanabara, em Laranjeiras, Zona Sul. Com 49.405 casos e quatro mortes por dengue confirmadas, o governo do RJ decretou, nesta quarta-feira (21), que o. A informação foi confirmada pelo governador Cláudio Castro em coletiva de imprensa, no Palácio Guanabara, em Laranjeiras, Zona Sul.

As regiões mais preocupantes são a Região Metropolitana, que inclui Rio de Janeiro e Baixada Fluminense, a Serrana e a Centro-Sul. Todas apresentam crescimento de casos maior que o esperado.