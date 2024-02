Entre os convidados há cinco prefeitos dos EUA e representantes de 20 municípios do Rio - Divulgação

Entre os convidados há cinco prefeitos dos EUA e representantes de 20 municípios do RioDivulgação

Publicado 21/02/2024 16:07 | Atualizado 21/02/2024 16:27

Rio - A cidade do Rio recebe a partir desta quinta-feira (22) o Festival da Diáspora 2024, que reunirá mais de 200 participantes de cidades americanas e fluminenses. Entre os convidados há cinco prefeitos dos Estados Unidos e, ainda, representantes de 20 municípios do estado do Rio, signatários do Pacto de Combate ao Racismo e membros da Rede Global de Cidades Antirracistas, presidida pela prefeitura carioca.

O evento, que discutirá políticas públicas de combate ao racismo e de promoção da igualdade racial nas Américas, será no Hotel Sheraton e tem o apoio da prefeitura, por meio das coordenadorias da Promoção da Igualdade Racial e Especial de Relações Internacionais e Cooperação. O encerramento será domingo (25), no Palácio da Cidade.

Na sexta-feira (23), a Prefeitura participará do festival em dois momentos, com a apresentação do tema "Políticas públicas na luta contra o racismo" e no painel "Fazendo a política funcionar nas Américas", que conta com a Secretaria de Promoção da Mulher.

O festival tem entre suas missões promover a igualdade de gênero e o empoderamento feminino, o desenvolvimento econômico inclusivo e sustentável e a reunião de pessoas de diversas origens culturais. O evento prevê ainda uma premiação para projetos inovadores, voltados à transformação de comunidades diaspóricas.