Denúncia foi feita através da 2ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Territorial da Ilha do Governador e BonsucessoFoto Divulgação

Publicado 21/02/2024 06:37 | Atualizado 21/02/2024 07:22

Rio - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou, nesta terça (20), quatro pessoas, dentre elas um um adolescente, pelo assassinato de Caio Rocha Lyra da Silva, que aconteceu no último domingo (18), em Bonsucesso, na Zona Norte do Rio.

De acordo com a denúncia, Ricardo Ferreira da Silva Sodré, Dhiego Falcato Correia, Márcia Ferreira da Silva e o adolescente atacaram a vítima em uma casa de festas, durante o aniversário de 7 anos da filha de Ricardo. A agressão se estendeu para fora do local.



Segundo as investigações, no evento, os dois homens e o jovem agrediram a vítima com socos, chutes no peito, no rosto e cabeça. Em seguida, convidados interferiram, levando a briga para a porta do salão. Momento em que, segundo testemunhas, incentivados por Márcia, que é mãe de Ricardo, os três continuaram o ataque com pedaços de madeira e paralelepípedos até matar Caio.



Ainda de acordo com a denúncia, o homicídio duplamente qualificado "foi praticado por motivo fútil e por meio que dificultou a defesa da vítima, uma vez que a superioridade numérica dos criminosos e os instrumentos utilizados no crime impossibilitaram qualquer chance de reação da vítima, que não ofereceu resistência".



Conforme o MP, o crime foi motivado por ciúmes de Ricardo em relação à sua ex-companheira, já que Caio era amigo dela. A denúncia foi feita através da 2ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Territorial da Ilha do Governador e Bonsucesso, à 3ª Vara Criminal da Capital.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações estão em andamento na 21ª DP (Bonsucesso). "Testemunhas foram ouvidas e agentes realizam outras diligências para esclarecer os fatos", disse em nota.

O DIA não conseguiu contato com a defesa dos acusados. O espaço está aberto para manifestações.