Vazamento de água forma buraco na Av. Dom João VI e provoca trânsito intenso na região - Reprodução / TV Globo

Publicado 21/02/2024 08:22 | Atualizado 21/02/2024 08:57

Rio - Um vazamento de água abriu um buraco na Avenida Dom João VI, em Guaratiba, na Zona Oeste, e causou quilômetros de trânsito, na manhã desta quarta-feira (21). Segundo o Centro de Operações Rio (COR), uma faixa da pista está interditada, na altura da estação do BRT Embrapa, no sentido Barra da Tijuca.

Em razão dos transtornos na região, ainda houve uma colisão entre carro e moto na avenida. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel de Guaratiba foi acionado para atender a ocorrência, às 6h35. Até o momento, não há informações sobre vítimas no acidente.

O COR informou que agentes da CET-Rio estão no local para gerir o tráfego. Como a avenida tem duas pistas e o buraco se abriu em uma das faixas, apenas um carro passa pelo trecho do vazamento. Imagens aéreas do "Bom dia Rio", da TV Globo, mostraram o intenso trânsito, que se estende até o acesso à Campo Grande.

A calha do BRT chegou a ser interditada na altura da estação Mato Alto. Segundo a Mobi-Rio, concessionária que administra o sistema de transporte, os intervalos estão irregulares por conta do engarrafamento na região.

Procurada, a Rio+Saneamento ainda não se posicionou sobre o vazamento. O espaço segue aberto para manifestação.