O idoso de 85 anos também morava no asilo - Divulgação

Publicado 21/02/2024 09:56 | Atualizado 21/02/2024 11:18

Rio - Um homem, de 85 anos, foi preso em flagrante, nesta terça-feira (21), por estuprar uma idosa, de 80 anos, que estava acamada em um asilo de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense.



De acordo com a Polícia Civil, o caso aconteceu no Asilo do Carmo e agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher de Campos (Deam) foram acionados pela direção da unidade. O homem deve responder pelo crime de estupro de vulnerável.



Segundo informações de funcionários da casa de repouso, um dos enfermeiros ao entrar no quarto da idosa flagrou o autor abusando sexualmente da vítima, momento em que acionou a polícia. A mulher não estava em condições de se defender.



Com a chegada dos agentes, ele foi preso dentro do seu quarto na instituição. Ainda de acordo com a Polícia Civil, o homem já responde pelos crimes de feminicídio, incêndio e lesão corporal.



No ano de 2019, por exemplo, ele foi preso em flagrante por ter colocado fogo na casa em que residia com sua companheira à época. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu oito dias após o crime. Na ocasião, ele foi liberado no dia seguinte, após audiência.



Pelo estupro de vulnerável, ele foi ouvido e posteriormente encaminhado para o Presídio de Campos, onde aguarda a nova audiência de custódia.

À reportagem tenta contato com o asilo para posicionamento. O espaço está aberto para manifestações.