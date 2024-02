Rio registrou média de quase nove ocorrências de roubo de cargas por dia em 2023 - Cleber Mendes / Agência O Dia / Arquivo

Rio registrou média de quase nove ocorrências de roubo de cargas por dia em 2023Cleber Mendes / Agência O Dia / Arquivo

Publicado 20/02/2024 14:31 | Atualizado 20/02/2024 15:39

Rio – As forças de segurança do Rio de Janeiro conseguiram reduzir em 23,7% o índice de roubo de cargas no ano passado, em relação a 2022. Esse tipo de crime, porém, continua atingindo empresas do setor de logística e caminhoneiros autônomos, uma vez que há foram 3.225 casos registrados em 2023, cerca de nove por dia. Os números são do Instituto de Segurança Pública (ISP).



Os dados mostram que o roubo de cargas está especialmente concentrado na Região Metropolitana, com 97% dos casos ocorridos no ano passado. Na capital, os bairros que mais sofrem com a criminalidade estão na Zona Norte, como Bonsucesso (213), Brás de Pina (133) e Penha (110), além de Bangu (123), na Zona Oeste.



Em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, foram 821 ocorrências. São João de Meriti e Belford Roxo registraram, notificados, 399 casos. Todas essas regiões são cortadas pelas principais rodovias do estado:

BR-040, Washington Luís

BR-101, Avenida Brasil

BR-116, Presidente Dutra

BR-493, Arco Metropolitano





Há destaques positivos também nas Circunscrições Integradas de Segurança Pública (CISP) de Campo Grande, Pavuna e Realengo, com reduções, respectivamente, de 36%, 20% e 10%.



GLO no Porto