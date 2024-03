Homem usou barra de ferra para quebrar vidros - Divulgação/Seop

Publicado 28/03/2024 17:27 | Atualizado 28/03/2024 17:28

Rio- Um homem foi preso por agentes do programa BRT Seguro por vandalismo a um ônibus, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, nesta quinta-feira (28).



Os agentes foram acionados para a ocorrência na qual um veículo do BRT tinha sido danificado e estava parado na estação Américas Park.

O motorista, que faz a linha do BRT Pingo D' Água X Alvorada (sentido Santa Cruz), informou que foi surpreendido por um barulho e quando foi olhar, viu um homem quebrando as janelas do veículo com uma barra de ferro.



A equipe do Programa BRT Seguro, que é da Secretaria de Ordem Pública (Seop), permaneceu no local para que a perícia fosse realizada. Eles localizaram o criminoso e ele foi levado para a 16ªDP (Barra da Tijuca) para responder por dano ao patrimônio público.