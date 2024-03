O cantor de pagode Gefferson Caíque Gonçalves de Oliveira, de 30 anos - Reprodução / Redes Sociais

O cantor de pagode Gefferson Caíque Gonçalves de Oliveira, de 30 anosReprodução / Redes Sociais

Publicado 27/03/2024 13:22 | Atualizado 27/03/2024 13:29

Rio – O cantor de pagode Gefferson Caíque Gonçalves de Oliveira, de 30 anos, faleceu no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, na Zona Oeste do Rio, nesta quarta-feira (27). Ele foi baleado na barriga e na coxa em 19 de fevereiro, durante invasão de uma facção criminosa a uma festa na comunidade do Catiri , em Bangu. Ainda não há informações sobre o enterro.