Publicado 28/03/2024 18:45

Rio - A viatura da 74ª DP (Alcântara), que estava estacionada em uma rua do Pechincha, na Zona Oeste do Rio, durante uma tentativa de assalto na noite de terça-feira (26) , era de dois agentes que intimavam uma pessoa sobre um caso de estelionato.

O delegado Márcio Esteves de Jesus, titular da 74ª DP, disse ao DIA, nesta quinta-feira (28), que os policiais estavam em uma ação oficial na Rua Ana Silva para fazer uma intimação relacionada a um inquérito que investiga o crime de estelionato. O caso é apurado pela delegacia localizada São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, mas foi necessário intimar essa pessoa, na Zona Oeste do Rio, para dar andamento na investigação.

"A viatura estava lá com dois policiais. Eles não estavam na viatura com certeza, se não o assalto não teria ocorrido. Os policiais estavam oficialmente no local fazendo uma intimação de um inquérito que investiga um estelionato, que hoje está espalhado em todo o Estado do Rio de Janeiro. Então, era uma vítima lá de São Gonçalo e estávamos fazendo a intimação. Por diversas vezes, os policiais tentaram fazer a intimação e naquele dia eles conseguiram", explicou o delegado.



A viatura estacionada foi flagrada por uma câmera de segurança no momento em que criminosos anunciam um assalto a um carro. O crime acontece na frente do carro da Polícia Civil. No vídeo, um homem armado ameaça o motorista, que estava com uma criança no carona, e o expulsam do veículo. Veja o vídeo:

A gravação, que dura menos de dois minutos, mostra o suspeito desembarcando de outro veículo para anunciar o assalto. A vítima estava prestes a entrar em um condomínio quando foi abordada. Com uma arma, o homem abre a porta para retirar o motorista, que sai com as mãos na cabeça e dá a volta para o lado onde estava a criança. O suspeito chega a entrar no veículo, mas não consegue arrancar com o carro e foge em seguida.

O caso é investigado pela 41ª DP (Tanque). A Polícia Civil também abriu um procedimento interno para entender o motivo dos agentes da 74ª DP estarem no local. Eles foram chamados para prestar depoimento. A investigação segue em andamento.