CMS Oswaldo Vilella realiza cerca de 240 atendimentos por diaEdu Kapps / SMS

Publicado 28/03/2024 19:00

Rio - Duas unidades de saúde da cidade do Rio passaram por obras de revitalização, concluídas nesta quinta-feira (28). A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) reestruturou o Hospital Municipal Barata Ribeiro (HMBR), em Mangueira, na Zona Norte, e o CMS Oswaldo Vilella, em Campo Grande, na Zona Oeste.

Para atender às demandas por tratamento especializado no Sistema de Regulação (Sisreg), a unidade na Mangueira, especializada em ortopedia, cirurgia plástica e geriatria, teve o número de leitos ampliado de 121 para 132, além de ter recebido o centro de ortopedia, com 54 leitos, e a unidade pós-operatório, projetada para cuidado de pacientes em estado grave.

Além disso, o espaço de convivência para pacientes geriátricos foi reaberto e a unidade ganhou um centro de estudos para capacitação de médicos.



"Ampliamos muito a capacidade do Hospital Municipal Barata Ribeiro nos últimos anos, e esses investimentos vão resultar num melhor atendimento à população. As modernizações trazem maior conforto ao paciente, além de ampliar a cartela de serviços prestados na unidade. O Barata Ribeiro é uma referência para toda a rede de atendimento especializado do município, que vem se expandindo muito nos últimos anos, com a inauguração do Super Centro Carioca de Saúde e o aumento de oferta de diversas especialidades", afirmou Daniel Soranz, secretário municipal de Saúde.



Já no CMS Dr. Oswaldo Vilella, as obras incluíram ampliação d área do setor de acolhimento e classificação de risco, climatização de corredores internos, troca de pisos, pintura das paredes e renovação de equipamentos. A unidade conta com 21.673 usuários cadastrados e realiza mais de 240 atendimentos por dia.



No local, os pacientes têm atendimento clínico, tratamento para hipertensão, diabetes, pré-natal, exames de análises clínicas e laboratoriais, cuidados com a saúde da criança, vacinação e outros serviços.