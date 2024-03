Grupo entrou no shopping para roubar chocolates de uma loja - Divulgação / Norte Shopping

Publicado 28/03/2024 08:55 | Atualizado 28/03/2024 12:07

Rio - Vinte suspeitos foram detidos após um arrastão no Norte Shopping, na noite desta quarta-feira (27), no Cachambi, Zona Norte do Rio. O grupo, que contava com menores de idade, roubou 14 barras e 3 caixas de chocolates de uma loja do centro comercial.



A Polícia Militar informou que agentes do 3º BPM (Méier) foram acionados para checar a informação de furto dentro do estabelecimento. No local, os policiais encontraram o grupo e alguns deles estavam com os produtos roubados.

Em imagens que circulam nas redes sociais, os suspeitos aparecem de mãos dadas e cercados por policiais enquanto são conduzidos para fora do shopping. A PM disse que além dos suspeitos, o vigilante e o fiscal da loja foram encaminhados para a 23ª DP (Méier), onde a ocorrência foi registrada.

Procurado pelo DIA, o Norte Shopping não se pronunciou. O espaço está aberto para manifestações.