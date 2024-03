Caso foi encaminhado para a 55ªDP (Queimados) e também será investigado pela corregedoria da PM - Reprodução/Google Maps

Caso foi encaminhado para a 55ªDP (Queimados) e também será investigado pela corregedoria da PMReprodução/Google Maps

Publicado 28/03/2024 11:56

Rio - Um policial militar e outros dois homens foram presos em flagrante, na manhã desta quinta-feira (28), depois de furtarem celulares e eletroeletrônicos de uma loja de departamentos, em Queimados, na Baixada Fluminense. O crime aconteceu no Centro da cidade e foi comunicado ao 24º BPM (Queimados) pelo gestor do estabelecimento.

De acordo com a Polícia Militar, as equipes foram acionadas para uma ocorrência de furto e no local, o gestor informou o endereço de localização dos celulares furtados, rastreados por sistema de georreferenciamento (GPS). Os agentes conseguiram localizar e prender os três envolvidos no crime, entre eles, um policial militar, além de apreender diversos eletroeletrônicos levados pelos bandidos.

A PM informou que a corregedoria foi acionada para apurar as circunstâncias do fato e o militar vai ser submetido a um Processo Administrativo Disciplinar (PAD). "Destacamos que o comando da corporação não compactua e nem tolera quaisquer desvios de conduta, cometimento de crimes ou de abuso de autoridade praticados por seus entes, punindo com rigor os envolvidos quando constatados os fatos", completou. O caso foi encaminhado para a 55ª DP (Queimados).