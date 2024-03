Gestante teve parto no chão da recepção de maternidade em Santa Cruz da Serra, na Baixada - Reprodução

Publicado 28/03/2024 09:57 | Atualizado 28/03/2024 13:34

Rio - Após ser acusada de negar a realização de um parto na Maternidade Santa Cruz da Serra, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, a médica Sheila Peixoto Atthie Maia foi demitida pela Prefeitura. De acordo com familiares da paciente, Queli Santos Adorno, de 35 anos, a profissional de saúde disse que a mulher não precisava de internação e orientou que ela voltasse para casa."Ela disse várias vezes que minha irmã só estava tendo contrações de treinamento e que ela não deveria estar lá. Minha irmã conhece o corpo dela, já era mãe de quatro, como que ela não sabia o que estava acontecendo? É muito revoltante tudo isso", contou Carine Adorno, irmã de Queli.

Em nota o município informou que foi aberta uma sindicância interna para apuração e responsabilização das demais condutas dos profissionais envolvidos no atendimento à paciente.

Grávida dá à luz no chão de recepção de maternidade em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A família denuncia caso de negligência no atendimento



"A Prefeitura de Duque de Caxias manifesta ainda seu repúdio a esse tipo de conduta médica e reafirma seu compromisso com a assistência humanizada e o bem comum de todos os pacientes atendidos na rede municipal de saúde".O caso aconteceu entre a noite da última sexta-feira (22) e a madrugada de sábado, quando o bebê acabou nascendo no chão da recepção da maternidade. Segundo o irmão da grávida, Luciano Adorno, a mulher entrou em trabalho de parto enquanto tentava convencer a equipe da unidade de saúde de que seu filho estava para nascer. O momento do parto foi filmado pela família.Ainda segundo os familiares, Sheila Maia foi a segunda médica a atender Queli, após a troca de plantão. A primeira profissional havia orientado que a mulher ficasse na maternidade."Essa primeira médica entendeu a situação dela, disse para ela ficar, falou que por ela já ser mãe de outros três, ela poderia evoluir muito rápido para dar à luz", explicou Luciano.A mãe e o bebê seguem internados, sob os cuidados de equipe multidisciplinar, na Maternidade Santa Cruz da Serra, e, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, passam bem.